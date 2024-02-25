الأحد 25 فبراير 2024
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شباب ورياضة الإسكندرية تحتفل بختام دوري مراكز الشباب في دورته العاشرة

ختام دوري مراكز الشباب
ختام دوري مراكز الشباب بالإسكندرية

شهدت الدكتورة صفاء الشريف- وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، حفل ختام النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أقيم حفل الختام بالمدينة الشبابية بأبي قير، وتضمن المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب طوسون ومركز شباب ابيس 2، وفاز فريق مركز ابيس 2 بالدوري لهذا العام، كما تضمن حفل الختام عروض لفريق طلائع الفن التعبيري بمركز شباب الحرية الذي قدم تابلوه وطني ومركز شباب الشلالات الذي قدم تابلوه المشجعات.

تم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين في الدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، حيث حصد لقب هداف الدورى محمد خالد معوض مركز شباب طوسون، واحسن حارس مرمى إبراهيم حسن محمد لاعب مركز شباب طوسون، واحسن روح رياضية مركز شباب الناصرية.

الجدير بالذكر أنه قد شارك في هذه النسخة 24 فريق لمركز شباب مقسمين على 4مجموعات ضمت كل من الآتي:

 -المجموعة الأولى: سند - العامرية- الناصرية- طيبة
المسيري- ابيس القرية 10.
-المجموعة الثانية: طه الأمين - العلا - القباري- بهيج - برج العرب الجديدة- الشهيد مهيد.

-المجموعة الثالثة: الصفا - المنتزة- السيوف - العمراوي - الحرمين - طوسون.

-المجموعةالرابعة: سموحة - ابيس القرية2 - المطار - الحرية -ابيس القرية1- النصر.

 

واستمر الدوري خلال أحد عشر اسبوعًا، حيث انطلقت التصفيات بداية من 2023/1/15 حتى  2023/1/31 وبدأت مباريات  الفرق للدوري من 2023/7/23، وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقين مركزي شباب بهيج وطيبة وفاز بالمباراة فريق مركز شباب طيبة.

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