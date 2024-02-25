وزير الشباب: مصر نظمت 336 بطولة دولية وعربية وإفريقية خلال 5 سنوات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث والبطولات الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنظيم 336 بطولة دولية وعربية وإفريقية خلال الخمس سنوات الماضية.



وأكد "صبحي "أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال استثمار الطاقات بما يكفل تكوين المواطن القادر علي المساهمة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم "الأحد" بمقر الأكاديمية بأبي قير للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون الذي وصفه بالهائل مع الأكاديمية فينا يتعلق بدعم الابطال الرياضيين فى تعليمهم مؤكدًا أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.



من ناحيته عبر بنجامین بروتون رئیس الاولمبياد الدولى للمعلوماتية عبر عن سعادته بالتواجد بمصر البلد المضيف للأولمبياد الهام، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدره مصر البلد ذات التاريخ العظيم والعريق بتنظيم لهذا الحدث للمرة الثانية في تاريخ الأولمبياد والذي يعبر عن قوة مصر التنظيمية الكبيرة.

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن المسابقة تعد واحدة من اهم الفاعليات التي تشهدها مصر ونموذج مثالي للعمل المشترك بين الاكاديمية العربية ووزارة الاتصالات والشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الطلاب يجب أن يكونوا سفراء لبلادهم وهم الكنز الحقيقي الذي نثق ونفتخر به.



كما أكد" عبد الغفار" على أهمية تأهيل الجيل الحالي لعلوم المستقبل ومنها البرمجة، وهى إحدى المهارات التي توليها الأكاديمية اهتمامها، لافتًا إلى أن المسابقة هى أفضل طريق لأكتشاف الموهوبين فى ظل المتطلبات التكنولوجية المتزايدة وثورة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.