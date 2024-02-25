الأكاديمية العربية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ36 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بأبو قير في الإسكندرية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي - ووزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولجنة رفيعة المستوي من أعضاء اللجنة الدولية للاولمبياد

سيتم تنظيم واستضافة "IOI 2024" من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، برعاية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، ومكتبة الإسكندرية.

ويقوم وفد رفيع المستوى من اللجنة الدولية للاولمبياد المعلوماتية بزيارة تفقدية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير والاطلاع في جولة شاملة على كافة سبل الدعم اللوجيستية وأماكن إقامة المسابقات والاعاشة.

الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

يشار إلى أن الأولمبياد الدولى للمعلوماتية هى مسابقة دولية تقام سنويًا فى علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية. يعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف (Prof. Slagovest Sendov) البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد في حينه، وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

وتشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية، حيث يحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده، باقى أيام المسابقة تكون للرحلات الثقافية والترفيهية لتوطيد العلاقة بين الطلاب والمشرفين المشاركين فى الأولمبياد ولبناء مجتمع دولي متعاون في مجال البرمجيات.

يتم اختيار الطلاب من خلال الأولمبياد المحلي لكل دولة مثل الأولمبياد المصري للمعلوماتية الذي يقام سنويًا بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأولمبياد الدولي للمعلوماتية من أهم مسابقات علوم الحاسب في العالم حيث تقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP).

وتكمن استضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من أقدم الدول في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وصاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي من خلال مساعدة الدول العربية والإفريقية في الالتحاق بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية، كما تقوم الأكاديمية بتدريب الطلاب بالدول العربية الشقيقة لتمثيل الوطن العربي بالشكل اللائق، حيث أن مصر هي من أدخلت الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في المنطقة العربية حيث أن الأكاديمية هي من قامت بعمل كل من الأولمبياد في تونس، المغرب، الأردن، فلسطين، السعودية، عمان، ليبيا وسوريا.