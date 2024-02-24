محافظ الإسكندرية يلتقي عددًا من رؤساء شركات الرصف لمراجعة الأعمال

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من رؤساء شركات الرصف بالإسكندرية، لمراجعة أعمال الرصف والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، في استجابة لمطالب المواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة.

أصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وشدد على التأكد من كفاءة أعمال الرصف المنفذة وفقًا للمقاييس المنصوص عليها، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أعمال للرصف غير مطابقة للمواصفات.

وقال الشريف إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وبناءً على توجيهات المحافظ أعقب ذلك عقد اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء خالد جمعة، وحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، وذلك لوضع الحلول العاجلة والفورية لسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة الطرق.

وأضاف اللواء خالد جمعة أنه تقرر غدًا الأحد إطلاق إشارة البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء شرق ووسط ومطلع كوبري محرم بك، ومدخل 6 أكتوبر، وذلك كمرحلة أولى.