السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي عددًا من رؤساء شركات الرصف لمراجعة الأعمال

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من رؤساء شركات الرصف بالإسكندرية، لمراجعة أعمال الرصف والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، في استجابة لمطالب المواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة.

أصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وشدد على التأكد من كفاءة أعمال الرصف المنفذة وفقًا للمقاييس المنصوص عليها، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أعمال للرصف غير مطابقة للمواصفات.

وقال الشريف إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وبناءً على توجيهات المحافظ أعقب ذلك عقد اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء خالد جمعة، وحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، وذلك لوضع الحلول العاجلة والفورية لسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة الطرق.

وأضاف اللواء خالد جمعة أنه تقرر غدًا الأحد إطلاق إشارة البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء شرق ووسط ومطلع كوبري محرم بك، ومدخل 6 أكتوبر، وذلك كمرحلة أولى.

محافظ الإسكندرية شركات الرصف مطالب المواطنين رفع كفاءة الطرق رؤساء الأحياء

مواد متعلقة

أشدها "عوة " و"الحسوم".. آخر نوات شتاء الإسكندرية

مواطنون عن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية: "بنستناها كل سنة"

مشاركة نشء "شباب ورياضة الإسكندرية" فى برنامج "سفراء ضد الفساد"

قافلة دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" استعدادًا لشهر رمضان

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمحرم بك

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بشائر "رأس الحكمة".. شعبة الذهب توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة