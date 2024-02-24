مشاركة نشء "شباب ورياضة الإسكندرية" فى برنامج "سفراء ضد الفساد"

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية- ممثلة في "إدارة الطلائع"، تنفيذ فعاليات

برنامج "سفراء ضد الفساد"، الذي يتم بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

يهدف البرنامج إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لسبل مكافحة الفساد، حيث نظمت المديرية فعالية بمركز شباب النصر خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، وتضمنت ورش العمل التالية: (المخاطر الإلكترونية وأنواعها- عدم الغش فى الامتحانات- شرح كيفية عمل مبادرة)، فضلًا عن تنفيذ منافسات بين الطلائع المشاركة من خلال تقسيمهم إلى فريقين لتحديد مباراة ينفذها كل فريق.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب لمواجهة الفساد المجتمعي ونشر الوعي بين النشء، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن وتمكين جيل جديد من النشء في مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصرى لخلق مجتمع مصرى متماسك، وكذا ترسيخ المفاهيم الصحيحة لسبل مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد".



ورشة عمل وأنشطة بمراكز الشباب

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال مركز شباب "أبيس القرية الثامنة" التابع لفرع شباب وسط، ورشة عمل تدريب على أعمال الكوريشيه.



يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية.

كما تهدف إلى تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة، وتكثيف الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب، وذلك تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.