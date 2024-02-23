"شباب ورياضة الإسكندرية" تدشن مبادرة "الأسرة المصرية" بمراكز الشباب

دشَّنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير المديرية، مبادرة "الأسرة المصرية"، حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يوميِّ الجمعة والسبت أسبوعيًا؛ ليستمتع جميع أفراد الأسرة بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك إتاحة وقت لتجتمع الأسرة خلال الأنشطة.

وأطلقت الدكتورة صفاء الشريف، المبادرة عبر "الفيديو كونفرانس" بالتزامن مع بدايتها بكل الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن مراكز شباب الإسكندرية تواصل تقديم خدماتها المجتمعي وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المجتمع السكندري، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على جعل الرياضة أسلوب حياة، وهو شعار الذي دشّنه وزير الشباب والرياضة، وطبّقته المديرية في جميع مراكز الشباب.

‏وأوضحت وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى توفير مناخ أسري داخل المراكز، حيث يستمع جميع أفراد الأسرة المصرية، الأم والأب والأبناء، وحتى الجد والجده بألعاب رياضية تناسب كل الأعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.

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