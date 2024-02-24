السبت 24 فبراير 2024
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فوز قائمة "المهندس يستحق" فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث فازت قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت الجمعة، بمقر نادي المهندسين.

وشهدت الانتخابات حضور2984 مهندسا، وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوز المهندس باسل ياسر 1325 صوتًا بمقعد شعبة ميكانيكا، والمهندسين وليد ماضي 1449 صوتًا، ومحمد فتح الباب 1346 صوتًا، ومينا ميلاد 983 صوتًا بمقاعد شعبة الكهرباء، والمهندس ميسرة الطحان 1324 صوتًا بمقعد شعبة مدني، والمهندس محمد الرشيدي 1123 صوتًا بمقعد شعبة عمارة، والمهندس محمد السعدي 1231 صوتًا بمقعد شعبة بترول وتعدين وغزل ونسيج.

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، أن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو 3000 مهندس، وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأضاف "سعودي" أن مقر الانتخابات المخصص لتصويت أعضاء الجمعية العمومية  بدأ في استقبال أعضاء الجمعية العمومية، منذ صباح الجمعة، حيث شارك جموع المهندسين في انتخابات التجديد النصفي، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى انتخابات التجديد النصفي هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو 99 ألف مهندسا في الانتخابات.

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 19 مهندسا في شعبة الكهرباء، و9 مهندسين ميكانيكا، و7 مهندسين مدني، و9مهندسين عمارة و5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.

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