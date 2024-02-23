الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار إقبال المهندسين على انتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية (صور)

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

شهد نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، استمرار توافد المهندسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، حيث يتنافس 46 مرشحا على 7 مقاعد.

إقبال متوسط على اللجان خلال انتخابات المهندسين 

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، منذ العاشرة صباحًا في 25 لجنة، تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وشهدت الانتخابات إقبال متوسط على مدار اليوم، حيث تستمر العملية الانتخابية حتى السابعة مساءً.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية 

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، حيث تم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام.

وأضاف "سعودي" أن مقر الانتخابات المخصص لتصويت أعضاء الجمعية العمومية فى مقر النادي، بدأ في استقبال أعضاء الجمعية العمومية، منذ صباح اليوم الجمعة، حيث شارك جموع المهندسين  في انتخابات التجديد النصفي، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى 
انتخابات التجديد النصفي هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

وأوضح المهندس صلاح حامد رئيس لجنة الانتخابات، أنه تم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو 99 ألف مهندسا في الانتخابات وتتم الانتخابات.

46 مرشحا على 7مقاعد 

 ويتنافس 46 مرشحا على 7مقاعد، منها 3 مقاعد لشُعبة الكهرباء يتنافس عليهم 16 مرشحا، ومقعدا لشُعبة الميكانيكا يتنافس عليه تسعة مرشحين، ومقعد لقسم العمارة يتنافس عليه تسعة مرشحين، وآخر لقسم المدني يتنافس عليه سبعة مرشحين، والمقعد الأخير لقسم الغزل والنسيج والبترول والتعدين يتنافس عليه خمسة  مرشحين.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
توافد المهندسين انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين بالإسكندرية إقبال متوسط نادي المهندسين

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