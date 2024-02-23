الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" استعدادًا لشهر رمضان

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية داخلية لإدارة أوقاف غرب، تضمنت  مقرأة قرآنية للأئمة ومجلسًا للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمسجد سلطان التابع لإدارة أوقاف غرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والدكتور نجاح راجح، مدير إدارة أوقاف غرب، وفي إطار جهود الوزارة لخدمة القرآن الكريم وأهله وتنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف بتكثيف الأنشطة الدعوية القرآنية والمقارئ.

وأكد الشيخ سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تسعى جاهدة للتوسع في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

كما أجرى سلامة، جولة مرورية عقب الانتهاء من المقرأة شملت عددًا من مساجد إدارات (غرب - وسط - المنتزه) للاطمئنان على إعداد المساجد وتنظيفها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
مديرية أوقاف الإسكندرية مقرأة قرآنية مسجد سلطان شهر رمضان المبارك مساجد الإسكندرية

مواد متعلقة

وكيل أوقاف الإسكندرية: وضع خطة شاملة للدعوة وتجهيز المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يكرم المتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد المساجد للتأكد من تصريف الأمطار وجاهزيتها خلال الطقس المتقلب

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة