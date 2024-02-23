قافلة دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" استعدادًا لشهر رمضان

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية داخلية لإدارة أوقاف غرب، تضمنت مقرأة قرآنية للأئمة ومجلسًا للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمسجد سلطان التابع لإدارة أوقاف غرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والدكتور نجاح راجح، مدير إدارة أوقاف غرب، وفي إطار جهود الوزارة لخدمة القرآن الكريم وأهله وتنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف بتكثيف الأنشطة الدعوية القرآنية والمقارئ.

وأكد الشيخ سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تسعى جاهدة للتوسع في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

كما أجرى سلامة، جولة مرورية عقب الانتهاء من المقرأة شملت عددًا من مساجد إدارات (غرب - وسط - المنتزه) للاطمئنان على إعداد المساجد وتنظيفها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

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أوقاف الإسكندرية