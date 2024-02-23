الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يطلق الموسم الثقافي الأول

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عن بدء الموسم الثقافي الأول بالمتحف بعنوان "مقتنيات المتحف اليوناني الروماني عبر العصور"، وذلك خلال يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير الجاري، انطلاقًا من دور المتحف اليوناني الروماني كأحد أهم المراكز الثقافية في مدينة الإسكندرية ودوره في نشر الثقافة العلمية في المجتمع.


ويتضمن الموسم الثقافي مجموعة من المحاضرات التي تلقي الضوء على مصادر بعض مقتنيات المتحف ورحلة هذه المقتنيات منذ لحظة اكتشافها في موقعها وحتى وصولها وعرضها في المتحف، وذلك لنشر  المزيد من المعرفة الآثرية بين المجتمع.


برنامج الموسم الثقافي

ويضم اليوم الأول من الموسم الثقافي ندوة بعنوان "مصادر إمداد المتاحف بالقطع الآثرية" (المتحف اليوناني الروماني نموذجًا)، تلقيها د. سميرة مدني - كبير باحثين ووكيل المتحف للشؤون الفنية بالمتحف اليوناني الروماني، يليها ندوة "العملات الإسلامية بالمتحف اليوناني الروماني" تلقيها د. سلوى عبد المطلب - كبير باحثين بقسم العملة بالمتحف اليوناني الروماني


فيما يشهد اليوم الثاني ندوة  بعنوان "ملكة بطلمية وتحديد الهوية" تلقيها أمل عرفة أمين أول بالمتحف اليوناني الروماني، ثم  ندوة "رحلة الملكة من قاع البحر إلى بهو المتحف" يلقيها  سامي الشنشوري  المشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني.

 

تاريخ المتحف اليوناني الروماني

ويعد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أحد أهم وأقوى المتاحف المنافسة للمتاحف العالمية، والذي افتتح ليحتل هذه المكانة بعد أن اغلق في عام 2005 إلى أن اتخذ القرار بإعادة ترميمه، حيث تم إغلاقه بغرض توسعة المبني وعرض أكبر عدد ممكن من القطع لخدمة مضمون المتحف فضلًا عن الحفاظ على روحه الآثرية، ويعود تاريخ الافتتاح الرسمي القديم إلى عام 1895.

ويضم المتحف 6000 قطعة آثرية، ويشمل الطابق الأرضي 27 قاعة، ويتم العرض بها بتسلسل تاريخي، ويتناول الطابق الأول المعروضات بشكل موضوعي، وذلك التنويع في العرض المتحفي.

المتحف اليوناني الروماني الموسم الثقافي الأول مقتنيات المتحف مدينة الإسكندرية نشر الثقافة العلمية

مواد متعلقة

المتحف اليونانى الرومانى يحتفل بالمرأة بعرض 3 قطع أثرية مميزة

مشاهد من الحياة الإغريقية.. جولة بداخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)

وفد أثرى ألمانى يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

دورى أبطال إفريقيا.. طريق الأهلى سالك وبيراميدز فى ورطة حقيقية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

حزب الاتحاد: مصر مكان آمن وبيئة خصبة لنجاح الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة