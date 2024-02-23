الجمعة 23 فبراير 2024
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بمشاركة 3 آلاف مهندس.. غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة، عقب إدلاء المهندسين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي المهندسين بساباشا.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية، 16 مهندسا في شعبة الكهرباء، و9 مهندسين ميكانيكا، و7 مهندسين مدني، و9 مهندسين عمارة و5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.

3 آلاف مهندس بالانتخابات 

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو 3 آلاف مهندس وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأشار “سعودي” إلى أن الانتخابات شهدت تزايدا في أعداد الناخبين عقب استراحة صلاة الجمعة، مؤكدا أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن الانتخابات هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

وأوضح أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، نحو 102 ألف مهندس في الانتخابات التي استمرت حتى السابعة مساء اليوم الجمعة 

ويتنافس 46 مرشحا على 7مقاعد، منها 3 مقاعد لشُعبة الكهرباء يتنافس عليهم 16 مرشحا، ومقعدا لشُعبة الميكانيكا يتنافس عليه 9 مرشحين، ومقعد لقسم العمارة يتنافس عليه 9 مرشحين، وآخر لقسم المدني يتنافس عليه 7مرشحين، والمقعد الأخير لقسم الغزل والنسيج والبترول والتعدين يتنافس عليه 5 مرشحين.

انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين النقابة الفرعية بالإسكندرية غلق باب التصويت الشعب الهندسية

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