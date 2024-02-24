مواطنون عن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية: "بنستناها كل سنة"

شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا منذ افتتاحها، حيث توافد أهالي المحافظة على الفروع المختلفة في سيدي جابر ومحرم بك، بجانب فروع المبادرة بالمجمعات الاستهلاكية بجميع أحياء المدينة.

ووفرت معارض أهلا رمضان، السلع الغذائية واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات بكميات كبيرة وبتخفيضات 20% عن الأسواق، كما تصل في بعض السلع إلى 30% بداخل المعارض.

مواطنون يشيدون بمعارض أهلا رمضان

وقالت أسماء عبد الله، من أهالي منطقة محرم بك، إنها سعيدة بافتتاح المعرض بالقرب من محل سكنها، مشيرة إلى أن معرض أهلا رمضان يضم جميع السلع التي يحتاجها المنزل وخاصة في شهر رمضان المبارك.

أضافت لـ"الدستور"، أن السلع المتواجدة في المعرض وخاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والدقيق والزيت أقل عن أسعار السوق الخارجي، مشيرة إلى أن المعرض سوق متكامل للشراء كل ما نحتاجه، ومبادرة هامة من الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقالت إيمان أحمد، ربة منزل، إنه مع افتتاح معارض أهلا رمضان والتعرف على أماكن توافر السلع في المجمعات، توجهت إلى الجمعية الاستهلاكية القريبة منها بمنطقة السيوف لشراء المنتجات التي تحتاجها بأسعار مخفضة.

أضافت أنها وجدت السلع متوفرة بأسعار مخفضة عن المحلات، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشتري فيها من معرض أهلًا رمضان، بل تنتظره كل عام للتسوق قبل شهر رمضان المبارك.

وقال يوسف علي، إنه كان ينتظر افتتاح المعرض، مؤكدًا أن هذا المعرض هام جدًا لكل الأسر المصرية في جميع المحافظات، حيث يستطيع رب الأسرة شراء جميع المستلزمات والسلع الجيدة والموفرة في آن واحد، مشيرًا إلى أن المعرض به كل ما يحتاجه المنزل كما أنه يعرض العديد من المنتجات لاختيار ما يناسب كل أسرة.



الشركات المشاركة والسلع المتوفرة بأهلا رمضان



تضم معارض أهلا رمضان العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث يشارك بالمعرض شركة إسكندرية للزيوت والشركة العامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

ويوفر المعرض سلع السكر - الأرز- الزيوت- المكرونات- الزبيب- البلح- السمن - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - البلح - التمور - الخضر والفاكهة- الصابون - المنظفات.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

- معرض أهلا رمضان أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام.

- معرض أهلا رمضان منطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

إضافة إلى 10 مجمعات استهلاكية هي (مجمع وهدان بالمنشية - مجمع الأزاريطة-مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى- مجمع جناكليس شارع أبو قير - مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر- مجمع أبو العباس بمنطقة بحري- مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير - مجمع البيطاش العجمي - مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1 - مجمع سيدى مسعود بالعامرية).



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