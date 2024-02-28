الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض الحرف اليدوية للأسر المنتجة من ذوى الهمم بحى الجمرك

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

افتتحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، معرض الحرف اليدوية للأسر المنتجة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بقاعة الإجتماعات بديوان عام الحي، بوجود الدكتورة نجلاء صبرة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بمديرية الصحة، ويستمر المعرض على مدار يومين الأربعاء والخميس.

وتمت إقامة المعرض بالتعاون بين إدارة اللجان والمجالس والاتصال السياسي ومنسق وحدة السكان، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

مشغولات يدوية وزخارف بأيدي ذوي الهمم

وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات، وملابس وغيرها من المنتجات المختلفة والمتنوعة، التى تتميز بجودتها وتنوعها.

ويضم المعرض 25 عارضة، في إطار إتاحة الفرص للعارضين للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات، وتوفير حياة كريمة لأبنائنا.

نشر مبادرة مشروعك لدعم الشباب والحد من البطالة

وفي سياق آخر، قامت مدير إدارة مشروعك بحي الجمرك  بالدعاية والإعلان عن مبادرة "مشروعك"، حيث تم شرح مفصل عن الشرائح الخاصة لتمويل المشروعات بأقل فائدة والمستندات المطلوبة.

جاء ذلك في إطار تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض وتسهيل الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

كما عرضت وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم بحي الجمرك، دور الوحدة والأنشطة التي تقوم بها لتمكين ودعم المرأة في جميع المجالات، فضلا عن الإعلان عن الخط الساخن لشكاوى المرأة، وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الهمم من استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والحصول على الاستفادة الكاملة من مميزات وخصومات الاعفاءات المختلفة، وذلك لرفع العبء عن المواطنين وذوي الهمم.

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معرض الحرف اليدوية ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم حي الجمرك محافظة الاسكندرية

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