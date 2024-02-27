"تهادوا تحابوا".. بوكس رمضان هدية الاحتفال بالشهر الكريم في الإسكندرية

مظاهر الاحتفال واستقبال شهر رمضان كثيرة ومتعددة، وجميعها تعبر عن البهجة والمحبة وخلال تلك الأيام المباركة، تعم أجواء الفرحة والخير في كل مكان، وتعلق الزينة بالشوارع والميادين ومن أهم مظاهر الاحتفال واستقبال شهر رمضان شراء الفوانيس سواء للصغار أو الكبار، كما يهادى المقربين من الاصدقاء وأفراد الأسرة والأزواج بعضهم بعض بالهدايا الرمضانية التي تتنوع كل عام بأشكال وتقاليع مختلفة.

من بين الهدايا المرتبطة بشهر رمضان هذا العام بأسواق الفوانيس بالإسكندرية، الفانوس الذي يحمل صور شخصية ليكون هدية مميزة، بجانب البوكس الذي يحمل بداخله عدد من القطع المرتبطة بشهر رمضان والتي تتنوع وتتحدد كل عام عن العام الذي يسبقه.

يقول أحمد سالم، أحد تجار الفوانيس بسوق المنشية، إن من بين الهدايا المميزة هذا العام هو بوكس رمضان "تهادوا تحابوا" الذي يختلف عن كل عام حيث كان البوكس عادة يتكون من مصحف وفانوس وشخصية كرتونية، أما هذا العام فيتكون هذا البوكس من مصحف وسجادة صلاة، وكتيب أذكار ومبخرة ويبلغ سعره 200 جنيه وهو من أكثر الهدايا التي لاقت إقبال وذلك للتهادي بين المخطوبين والأزواج وايضًا هو هدية مميزة لعيد الأم والذي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان

أضاف لـ"الدستور" أن من بين الهدايا المميزة أيضًا هو الفانوس الخشبي والذي يحمل صورة الشخص وينفذ خصيصًا بحسب الطلب، ويقبل عليه الكثير لأنه يكون هدية خاصة، مشيرًا إلى أن هذا الفانوس ليس جديد ولكن الجديد الأشكال المختلفة للفانوس والمميزات الجديدة.

وأوضح أن الجديد هو مجسم الهلال الخشبي المضيئ ويحمل الفانوس الذي يكون مطعم بالصور الخاصة بالشخص مع إمكانية دوران الفانوس وإضافة وأغاني رمضان المميزة، ويكون هذا المجسم بأسعار مختلفة حسب الحجم ويبلغ سعر الحجم الكبير 250 جنيهًا.

ولفت عماد عادل أحد تجار الهدايا والفوانيس، إلى أن هذا العام هناك تنوع وتشكيل الفوانيس والهدايا متعدد، ومن أبرزها البوكس الذي يتكون من الفانوس وبوجي أو طمطم وبلورة وهناك بوكس الصلاة الذي يتكون مصحف وسجادة صلاة ومِسبحة، وهو احدث الهدايا، فضلًا عن البوكس الذي يتم تجهيزه حسب الرغبة حيث يتم تجميع عدة قطع حسب الطلبة وتغليفها في البوكس بالحجم المطلوب.

وأضاف لـ"الدستور" جميع الاسعار متواجدة، وخامات جيدة، وكل عام يوجد الجديد مع الاحتفاظ بتراث الفانوس سواء الخشب لو الصاج الذي يدخل عليهم أيضًا تطورات جديدة لتحديث الاشكال.

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