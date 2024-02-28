الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"إطلالة على التراث الحضاري والأثري في سوهاج".. ملتقى ثقافي بمكتبة الإسكندرية

الملتقى الثقافي السنوي
الملتقى الثقافي السنوي السابع تراثنا الاثري

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مُتحف الآثار التابع إلى قطاع التواصل الثقافي، الملتقى الثقافي السنوي السابع «تراثنا الأثري.. رؤية للمستقبل» تحت عنوان: «إطلالة على التراث الحضاري والأثري في محافظة سوهاج»، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، 5–6 مارس 2024 في تمام الساعة 10.00 صباحا بقاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي، وبقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.


تشمل فعاليات الملتقى الثقافي ندوة وورشة عمل؛ وتتناول الندوة محورين أساسيين: الأول: الجانب الأثري والتاريخي في سوهاج. والثاني: الجانب التراثي الذي يلقي الضوء على بعض الحرف المهمة التي تشتهر بها سوهاج.


وتقام كذلك ورشة عمل حول الحرف اليدوية في محافظة سوهاج، وإحياء فن تطريز التلي، وسيتم خلالها عرض صور لأدوات صناعة التلي وطريقة صناعته بالإضافة إلى صور لمشاهير العالم مرتدين ملابس مزينة بفن التلي. والاشتراك في الورشة متاح للمهتمين بتعلم الحرف اليدوية، وهو بأسبقية الحضور وحتى اكتمال العدد (40 مشاركًا).

يذكر أن محافظة سوهاج تتميز بعدد من المقومات السياحية والثقافية، فيتنوع فيها النشاط السياحي بين السياحة التاريخية والتراثية والدينية والعلاجية وسياحة السفاري. وتضم المحافظة عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية التي تؤرِّخ لحقب تاريخية مختلفة، بدءًا من الحضارة المصرية القديمة، ومرورًا باليونانية والقبطية والإسلامية؛ والتي تعد شاهدًا على الدور الحيوي الذي لعبته مراكز المحافظة وقراها على مرِّ العصور.


كما تشتهر محافظة سوهاج بعدد من المعالم الأثرية والتاريخية والثقافية، ومن أبرزها معبد أبيدوس «الأوزيريون» الذي خُصِّص لعبادة الإله أوزيريس، وهو أحد أهم المعابد الجنائزية المصرية القديمة، ويقع خلفه معبد للملك سيتي الأول. أيضًا، وهناك المتحف القومي الذي يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الحضارة المصرية القديمة ونسك الحج إلى أبيدوس.

 ومن أهم المعالم السياحية بالمحافظة بلدة «أتريبس» التي تؤرخ للقرن الرابع قبل الميلاد، ويرجع الفضل الأكبر لاكتشاف هذا الموقع إلى عالم الآثار الإنجليزي «بترى» بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية.


ويُعد معبد بطليموس الثاني عشر أحد أهم المعالم الأثرية في هذا الموقع، ومن أفضل الأماكن السياحية بالمحافظة مدينة أخميم، وهي عاصمة المنطقة التاسعة من صعيد مصر حتى نهاية العصر الروماني. ويُعد وادي بئر العين بأخميم أحد أفضل مواقع السفاري في سوهاج. كما تزخر مدينة جرجا بالمناطق الأثرية، وتشتهر كذلك بعدد من الصناعات الصغيرة وبعض الحرف اليدوية التراثية، كما تحتضن أحد أقدم الأديرة القبطية الرومانية في مصر. وتضم المدينة عددًا من المساجد التاريخية، منها: المسجد الصيني، ومسجد عثمان بك، ومسجد الزبدة، وجامع سيدي جلال.

مكتبة الاسكندرية م تحف الآثار تراثنا الأثري محافظة سوهاج الحرف اليدوية

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