برعاية "التحالف الوطني".. المتحف القومي يستضيف فعالية "إسكندرية تحارب السرطان" (صور)

واصلت مبادرة "إسكندرية تحارب السرطان" فعالياتها، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، اليوم الثلاثاء، والتي استضافها متحف الإسكندرية القومي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وممثلين عن وزارة الصحة، وأساتذة جامعات، وخبراء في مجال الأورام.

يأتي ذلك ايمانًا بأهمية تضافر الجهود لمكافحة هذا المرض الخطير من خلال نشر الوعي، وتقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان وذويهم.

وتضمنت الفعالية ندوة للتوعية بدور الدولة والمجتمع في دعم مرضى السرطان، وكلمات لمحاربي السرطان الذين شاركوا تجاربهم الملهمة، وفقرات فنية مميزة قدمها فريق ذوي الهمم التابع للجمعية المصرية لحماية الأطفال بالإسكندرية.

وأوضح رامي يسري، منسق مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان"، الدور الكبير الذي تلعبه جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم الحكومة المصرية، ودعا إلى الاستمرار في مسيرة التنمية وحرب الوعي من أجل شعب مصر العظيم.

4 آلاف مستفيد بمهرجان “إسكندرية تحارب السرطان”

وأضاف يسري، أن هذه الفعاليات خطوة هامة في مسيرة مكافحة السرطان في مدينة الإسكندرية، وتؤكد على أهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية وخبراء ومجتمع مدني، مشيرًا إلى أن المهرجان شهد ندوات وفعاليات كبري وصل إجمالى المستفيدين بها لـ 4000 مستفيد.



من جانبه، أشار النائب ايهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية إلى دور التحالف ليس العمل الخيري فقط، بل هو مظلة كبرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الجمعيات والمؤسسات التي تعمل من أجل خدمة المواطنين.

ولفت “زكريا” إلى أن مهرجان “إسكندرية تحارب السرطان” مثال حي على هذا التعاون حيث شاركت فيه 78جمعية ومؤسسة أهلية وتم إطلاق مئات الندوات التوعوية وعشرات حفلات الترفيه للاطفال والعديد من زيارات المستشفيات.

وأكدت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات بالإسكندرية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في التعاون مع التحالف ورعاية المبادرات التي تعمل على خدمة المواطنين وتنمية المجتمع.

فيما لفتت الدكتورة صفاء رجب، منسق قطاع العمل الأهلي بتنظيم الأسرة بالإسكندرية، إلى أهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي تشمل الكشف عن أورام عنق الرحم والرئة والبروستاتا والقولون، والتى تعتبر إنجازات الجديدة المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة".

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