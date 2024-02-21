التحالف الوطنى بالإسكندرية يناقش تحديات دمج مرضى السرطان فى المجتمع

نظم التحالف الوطني بالإسكندرية، برئاسة المهندس إيهاب زكريا المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، ندوة ونقاش مفتوح حول تحديات دمج مرضى السرطان في المجتمع وذلك بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال مكافحة السرطان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

تأتي الندوة لتسليط الضوء على مختلف جوانب دمج مرضى السرطان في المجتمع، من خلال نقاش مفتوح وشامل تبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة السرطان حول أفضل الممارسات لضمان دمج مرضى السرطان في مختلف جوانب الحياة وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان حصول مرضى السرطان على جميع الخدمات والدعم اللازمين لتحسين جودة حياتهم.

وقال المهندس إيهاب زكريا، إن الندوة تناولت أهمية الكشف المبكر عن السرطان والمبادرات الرئاسية وتأثيرهم على زيادة فرص الشفاء، والتأثيرات النفسية والاجتماعية لمرض السرطان على المرضى وأسرهم، ودور المجتمع في دعم مرضى السرطان ودمجهم في مختلف جوانب الحياة ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في مكافحة السرطان ودعم مرضى السرطان وأفضل الممارسات لدمج مرضى السرطان في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية.

وأضاف أن الندوة أبرزت أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية بمكافحة السرطان من أجل تحسين جودة حياة مرضى السرطان ودمجهم في المجتمع.

وأوصت الندوة بضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر السرطان وأهمية الكشف المبكر، مع التركيز على أهمية دمج مرضى السرطان في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وأسرهم من خلال برامج متخصصة وتوفير فرص عمل مناسبة لمرضى السرطان تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وإزالة العقبات التي تواجه دمج مرضى السرطان في المجتمع، مثل الوصمة الاجتماعية والتمييز في العمل والتعليم، وتوجيه الحالات الطبية والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في المجال الطبي ودعم مستشفيات الدولة وتسريع حل مشاكلها والعمل على زيادة إمكانياتها.

1800 مستفيد بمهرجان الإسكندرية تحارب السرطان

وقال رامي يسري، منسق مبادرة" الإسكندرية تحارب السرطان"، إنه استكمالا لأنشطة المبادرة تم خلال الأسبوع الحالي تنظيم زيارة لمستشفي سموحة الجامعي وتنظيم مجموعة كبيرة من الندوات بالجمعيات المختلفة ليصل إجمالى المستفيدين 1800 مستفيد منذ بدء تدشين مهرجان "الإسكندرية تحارب السرطان".