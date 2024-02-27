الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يعرض مسرحية من بطولة أطفال روض الفرج فى ختام مبادرة «عبر»

عرض تقاطع الاحلام
عرض تقاطع الاحلام من مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني

أقامت مؤسسة صناع الحياة، اليوم، فاعلية بمركز شباب روض الفرج بالمسرح، عرضا مسرحيا.

وأقيمت مسرحية تقاطع الأحلام من مبادرة "عبر" بمشروع برنامج "سفير"، التابع لمؤسسة "صناع الحياة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وفي إطار الدور الذي تقوم به مبادرة «عبر» نظم عرض مسرحي «تقاطع الأحلام»، وقدمه الأطفال من منطقة روض الفرج، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتناول العرض المسرحي قضية المساواة بين الجنسين، والعنف القائم على الاختلاف في الجنس، وذلك في إطار توعية الأطفال بأهمية المساواة داخل المجتمعات.

ويشهد مسرح مركز شباب روض الفرج احتفالًا باختتام فعاليات مبادرة «عبر».


مبادرة «عبر» تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين والأطفال والعمل على مساعدتهم للتعبير عن ذاتهم ومشاعرهم فضلًا عن أهمية تقبلها.

مسئول بمؤسسة صناع الحياة: قدمنا عرضًا منصفًا للفتيات

 

وشهد، مسرح مركز شباب روض الفرج، عرض مسرحية "تقاطع الأحلام" والذي جاء ضمن مبادرة "عبّر" إحدى مبادرات مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، والذي يأتي في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

وتناول العرض المسرحي قضية إدماج الفتيات في المجتمع وحقهن في ممارسة الرياضة والاشتراك في مراكز الشباب رغم رفض بعض الأسر ذلك ونظر الكثير من الأهالي لدخول البنات مراكز الشباب على أنه غير طبيعي ظنا منهم أن مركز الشباب للفتيان فقط وأن البنات لا يجب عليهن ممارسة الرياضة في الأندية ومراكز الشباب، ويدور العرض المسرحي عن فتاة شخصيتها قوية وواثقة في نفسها، نتيجة دعم أسرتها لها بأشكال مختلفة منها ممارسة الرياضة.

يذكر أن مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، المقدم من برنامج سفير، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في عمليات اتخاذ القرار في مراكز الشباب.

عرض مسرحي مسرح الطفل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤسسة صناع الحياه مبادرة عبر

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