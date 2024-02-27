الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى يستعد لإطلاق أكبر حملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

جريدة الدستور

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق أكبر حملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، من خلال توزيع الكراتين على الأسر المستحقة وفقًا لقاعدة بيانات متوافرة لدى التحالف والجمعيات ووزارة  التضامن الاجتماعي.
 

وبدأت عدة جمعيات في تدشين بعض المساعدات ومنها مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال "مطابخ الخير" لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية على الأسر الأكثر احتياجًا، كما تشارك مؤسسة "صناع الخير"عضو التحالف في تنفيذ 3 آلاف وجبة إفطار لدعم أكبر مائدة إفطار بساحة السيدة نفيسة، بالإضافة إلى قيام مؤسسة "مصر الخير" بحصر الأسر الأولى بالرعاية لتوزيع المساعدات الغذائية عليهم وتشمل المساعدات على 3 أنواع من المساعدات هى: المواد الجافة، والوجبات الساخنة، والملابس.

 

وأكدت "مصر الخير" أن هناك كرتونة صممتها المؤسسة لتكفي أسرة طيلة شهر رمضان الكريم، حيث تزن أكثر من 65 كيلوجراما مواد غذائية بقيمة 2750 جنيها، وتشمل مكونات الكرتونة 8 علب لحم مطهي أو 3 دجاجات مجمدة (حوالي 4 كيلو)، و15 كيلو أرز، و15 كيلو مكرونة، و1.75 كيلو لسان عصفور، و1.75 كيلو شعرية، و2.5 كيلو لوبيا أو فاصوليا أو عدس، و3.75 كيلو زيت أو سمن، و10 كيلو سكر، و1.50 كيلو صلصة، و400 جرام شاي، و2.5 كيلو ملح، و2.5 كيلو تمر، وهناك أيضا كرتونة خير مصر وغزة، بقيمة 850 جنيها، تتكفل المؤسسة بتوزيعها على الصائمين في غزة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وهناك كرتونة الستر ولحاف بقيمة 550 جنيهًا.

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كارت المواد الغذائية فئة 150 جنيها، و350 جنيها، وما يميزه هو أنه يتيح للمستحقين شراء المواد الغذائية وفقًا لاحتياجاتهم من عدة منافذ أهمها المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدة منافذ أخرى خاصة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شهر رمضان التحالف الأسر الأولى بالرعاية مصر الخير

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