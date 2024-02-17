"التحالف الوطني" ينظم ورش عمل لـ500 أسرة في 6 أكتوبر

تنظم جمعية الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، االيوم، ورش عمل تعليمية للأسر الأولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق.

وتشارك 500 أسرة و1200 طفل للتعليم والتدريب على مهن الخزف والمهن اليدوية ومحو الأمية، كما يشارك من الأسر كبار السن لتعليمهم في مصنع ملابس لتدريبهم على التصنيع والخياطة، كما تشهد فعالية اليوم ورش لتعديل السلوك لتأهيل الشباب والفتيات على سوق العمل.

قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت أن مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن سيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرًا طبيًا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، مؤكدًا أن هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من أشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى رأسها المساعدات التي تقدمها صناع الخير، وهذه المرة تقدم سيارات إسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف عبدالفتاح، أنه تم تجهيزها وفقًا لطبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية، تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، فضلًا عن بطاطين وملابس الشتاء.