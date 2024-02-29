الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يناقش استعدادات رمضان وتوفير السلع بالمنافذ

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الإجتماع التنفيذي

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي ناقش خلاله خطط أجهزة المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
 

واستهل محافظ الجيزة الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس ومواطني المحافظة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وشعبها.
 

تخفيضات  تصل لـ30% من خلال 4٠٠ منفذ ثابت ومتحرك

 

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة في القوات المسلحة ووزارات الداخلية  والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين ٢٥: ٣٠ % عن السوق من خلال 4٠٠ منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة. 
 

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إنشاء ٤ معارض رئيسية لــ"أهلًا رمضان" حتى الآن بأحياء العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجاري الاستعداد لافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بحي امبابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
 

خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية 

 

وتابع المحافظ خلال اللقاء خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتى تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر وعقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهي.


وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين ومتابعه دورية لحالة النظافة على مدار الــ24 ساعة.
 

كما ناقش المحافظ جهود تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أنه جارى التنسيق لتوزيع 2 طن لحوم و8 الآف كرتونة سلع تموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والأوقاف والأزهر الشريف. 


كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهى والمحال والالتزام بضوابط إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن والتأكد من الحصول علي التصاريح اللازمه من الجهة المختصة الخاصه بعناصر السلامه والحماية المدنية حفاظًا على سلامة المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية.
 

وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.


وناقش راشد خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم حيث تم وضع مخطط يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة والتى قد تعانى من تكدسات على مدار اليوم للتأكد من توافر السيولة المرورية اللازمة، مشددًا على ضرورة توفير الخطط والطرق البديلة لإستيعاب الحركة المرورية فى حالة الطوارئ.  


كما تم الإعلان خلال المجلس عن تنظيم أنشطة وفعاليات المسرح المتنقل لنشر الثقافة وللترفيه عن المواطنين بالمناطق المحرورمة.


واستمع المحافظ لخطة شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لنشر فرق الطوارئ، مشددًا على الالتزام بخطة الدولة الخاصه بإيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك تنفيذًا للقرار الصادر بهذا الشأن، وتوفير فرق الدعم الفنى وسيارات المياه النقية الصالحة للشرب للدفع بها حال حدوث أية طوارئ.


حضر الإجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية ومديرى الإدارات من أعضاء المجلس.

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