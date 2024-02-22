مع اقتراب شهر رمضان 2024 يبدأ الاستعداد له بتجهيز المستلزمات والاحتياجات الغذائية للشهر وفي ظل الارتفاع في أسعار السلع، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان 2024 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

3 منافذ في كل محافظة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2024

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أماكن معارض أهلا رمضان 2024 والمطروحة في مختلف محافظات الجمهورية والتي يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

أماكن أهلا رمضان 2024

وفق وزير التموين والتجارة الداخلية يتم طرح منافذ أهلال رمضان بحد ادنى 3 معارض بكل محافظة بالاضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي

معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة موجودة في:

في منطقة زهراء المعادي.

في ميدان العرب بالمعادي.

ميدان الحرية بالمعادي.

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

المعصرة والتبين.

ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

في شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

في حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

شارع 9 بالمقطم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 الجيزة

حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

خلف مسرح البالون بشارع أبوالمعاطي.

شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

توجد معارض أهلا رمضان في شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

29 شارع جامعة الدول العربية.

شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

شارع المشروع بميت عقبة.

كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم

شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

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المواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024

في معارض أهلا رمضان 2024 يتم طرح اللحوم كالتالي 8200 طن لحوم طازجة، 2000 طن لحوم مجمدة و2500 طن دواجن مجمدة.

وكذلك يتم طرح 55 الف طن سكر و17 الف طن زيت طعام، 30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني و25 الف طن مكرونة.