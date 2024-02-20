أماكن معارض أهلا رمضان 2024 ونسب التخفيض في السلع الغذائية

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 ونسب التخفيض من أكثر الكلمات الدلالية عبر المنصات البحثية حاليا من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في شراء مستلزمات رمضان في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية ورغبتهم في التوفير وشراء احتياجاتهم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 ونسب التخفيض

تقيم كل عام وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اقتراب شهر رمضان المبارك معارض لبيع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية للشهر الكريم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى بقيمة 30% بهدف تخفيف الأحمال عن كاهل المواطنين في الشهر الكريم وإليكم أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالتفصيل:-

المعارض في محافظة القاهرة

حى مصر القديمة في منطقة أثر النبي ومنطقة المنيل ومنطقة ميدان الباشا.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

حي المعصرة والتبين.

حي مدينة نصر شارع حسن المأمون.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

حى المعادي منطقة زهران المعادي ومنطقة الحرية.

حى المقطم شارع 9.

المعارض في محافظة الجيزة

حي شمال الجيزة 3 منافذ في شارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

حي الوراق 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق ومنفذ بجوار مبني الحي القديم.

حي العجوزة 6 شارع محجوب ثابت و16 شارع الفالوجا.

حي المهندسين شارع البطل أحمد عبد العزيز.

حي الهرم كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر.



أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024

وفي السياق، تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إمداد معرض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية اللازمة والتي تكفي احتياجات الأسر المصرية طوال أيام الشهر الكريم وهى كما يلي:-

سجل سعر زجاجة زيت لتر نحو 80 جنيها.

سجل سعر زجاجة زيت عباد الشمس لتر نحو 90 جنيها.

سجل سعر زجاجة زيت وزن 700 مللي نحو 60 جنيها.

سجل سعر زجاجة زيت لتر هلا عباد نحو 225 جنيها.

سجل سعر كيلو أرز نحو 27 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز العريض نحو 31 جنيها.



سجل سعر كيلو سكر نحو 27 جنيها.

سعر سعر كيلو مكرونة نحو 28 جنيها.

سجل سعر المكرونة وزن 400 جرام نحو 11 جنيها.

تتراوح أسعار علبة السمنة بجميع انواعها من 155 جنيها وحتى 220 جنيها.

سجل سعر البلح الجاف وزن 700 جرام نحو 42 جنيها.

سجل سعر البلح الجاف وزن 1400 جرام نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الناشف نحو 50 جنيها.

سجل سعر كيلو الفول البلدي نحو 50 جنيها.

اقرأ المزيد

التموين تضخ 800 طن سلع غذائية في معارض أهلا رمضان