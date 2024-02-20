معرض "GulFood 2024".. مشاركة متميزة لأكثر من 120 شركة مصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أنه هناك تواصل جهود في تعزيز مكانة مصر كرائد في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في المشاركة في معرض GulFood 2024 بدبي، الحدث الأبرز في منطقة الخليج العربي هذا العام، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 5500 شركة من 190 دولة حول العالم.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن منطقة الخليج العربي تعد سوقًا رئيسيًا للصناعات الغذائية المصرية، حيث استوردت منتجات بقيمة 690 مليون دولار في عام 2023، ما يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة بقيمة 400 مليون دولار، تليها الإمارات بـ144 مليون دولار، الكويت بـ74 مليون دولار، سلطنة عمان بـ45 مليون دولار، البحرين بـ20 مليون دولار، وقطر بـ9 ملايين دولار.

جهود 933 شركة مصرية مصدرة

وأضاف المجلس، أنه بفضل جهود 933 شركة مصرية مصدرة، تستمر مصر في ترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للأغذية المصنعة إلى منطقة الخليج، حيث يتجاوز إجمالي صادرات 99 شركة المليون دولار بإجمالي 595 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن أهم المنتجات المصدرة تشمل مركزات صناعة المشروبات الغازية، الشوكولاتة، المحضرات الغذائية المتنوعة، الخضار المجمدة، الأجبان، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعكس غنى وتنوع الصناعة الغذائية المصرية.