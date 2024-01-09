"الصناعات الكيماوية" تتوقع 9 مليارات دولار صادرات للقطاع خلال 2024

توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وصول صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى 9 مليارات دولار، وأن تتراوح نسبة النمو في صادرات البلاستيك بين 12-15%.

وأضاف أبوالمكارم أن المجلس يستهدف التوسع في كل الأسواق مع التركيز على دخول أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا خلال العام الجاري.

وأوضح أبوالمكارم أن المجلس يعمل حاليا على وضع خريطة للبعثات التجارية المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، على أن لا تقل عن 6 بعثات.

وحول قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد نفقات الاشتراك في المعارض الخارجية، قال إن هناك سعيا لضمان مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة الهامة عن طريق هيئة المعارض والمؤتمرات.

9 مليارات دولار صادرات متوقعة للقطاع خلال 2024

وعن برنامج رد الأعباء التصديرية، أوضح أبوالمكارم أنه من المتوقع صرف المتأخرات خلال الفترة المقبلة.

وعن أسباب تراجع صادرات القطاع خلال 2023، أكد أن العام المنقضي كان له وضع خاص يتمثل في عدم وصول إمدادات المواد الخام للمصانع، حيث إن 65% من المواد الأولية للصناعة للبلاستيك تعد مستوردة وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج والصادرات.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرى التجارة والصناعة والبيئة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض “إيجى بلاست” ومعرض بلاستيكس.

وأوضح أبوالمكارم، أن المعرض جذب نحو 400 شركة ومشاركة 12 دولة بواقع إجمالي مشاركة للشركات يصل إلى 100 شركة، مضيفا أن الغرض منه هو زيادة حجم الاستثمارات المصرية في صناعة البلاستيك بصفة خاصة والبتروكيماويات بصفة عامة، مشيرا إلى أن إحدى الشركات السعودية المصرية أعلنت عن نيتها إقامة مصنع في مصر خلال الفترة القادمة، وسيتم مناقشة تفاصيله ما بين وزير الصناعة المصري والسعودي.