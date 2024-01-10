2.2 مليار دولار صادرات "الملابس الجاهزة" في 2023

أعلنت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ماري لويس بشارة، عن أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 نحو 2.2 مليار دولار.

وأوضحت ـ في بيان للمجلس اليوم ـ أن صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعد ثاني أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية، حققت ارتفاعا

خلال 11 شهرا من 2023، بنسبة 6% لتسجل 467 مليون دولار مقابل 439 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2022.

وأضافت بشارة أن إسبانيا على رأس الدول الأوروبية المستوردة ملابس بما قيمته 116 مليون دولار في أول 11 شهر من 2023، مقابل 87 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022 بزيادة 33%، كما حققت صادرات القطاع ارتفاعًا إلى "هولندا" بنسبة 5% لتسجل 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، فى حين قفزت الصادرات إلى تركيا من 215 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار بنسبة ارتفاع 54%.

وأشارت إلى أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا حيث تأتي السعودية على رأس القائمة لتسجل ارتفاعا بنسبة 68% لتبلغ 89 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل 53 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 60 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنسبة ارتفاع 82%.

معارض وتنظيم فعاليات مختلفة

وذكرت أنه خلال عام 2023 شارك المجلس في عدد من المعارض وتنظيم العديد من الفاعليات المختلفة تضمنت "الملتقى والمعرض الدولي للصناعة" أكتوبر، لطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، كما شارك في "أسبوع الموضة المصري"، في نسخته الأولى، والذي أقيم في مايو 2023، لترويج صناعة الملابس المصرية المتبنية لأحدث صيحات الموضة والمستخدم فيها التكنولوجية الحديثة المتطورة.

ونوهت إلى مشاركة المجلس بمعرض ومؤتمر إكسبورت سمارت Export Smart، مارس 2023، وهو عبارة عن ملتقى لمقدمي خدمات دعم التصدير من خلال الهيئات الحكومية والدولية والشركات المقدمة للخدمات، كما شارك بالمعرض والملتقى والمؤتمر الدولى GTR" أكتوبر 2023، بغرض إتاحة فرصة للتواصل مع كافة البنوك المصرية والممولين لمعرفة البرامج التمويلية المقدمة.

وأضافت أن من بين أبرز إسهامات المجلس في مجال الدراسات والتي انعكست إيجابا على المصدرين والشركات العاملة قيامه بإصدار العديد من الدراسات للمستوردين لتيسير التعرف على إمكانات القطاع بمصر بالإضافة إلى التقارير الشهرية والسنوية من أداء الصادرات، إلى جانب الدراسات السوقية حول أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.

كما قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، لتسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتم إطلاق برنامج التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية CBI لتقديم دعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تدريب عملي على التصدير، حيث يقوم بتأهيل المصانع من خلال إمدادها بالمهارات والمعرفة التي تحتاجها للدخول إلى السوق الأوروبي للمنتجات المستدامة، إلى جانب استكمال أنشطة مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر"TRADE المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية، وبناء وتعزيز القدرات التصديرية والتنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة التي تسعى للتوسع وذات الجاهزية للتصدير التابعة لقطاع الملابس الجاهزة.