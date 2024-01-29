نمو صادرات الصناعات الغذائية لـ5.1 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية بلوغ صادرات الصناعات الغذائية في 2023 حوالي 5.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 602 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

واحتل السودان المركز الأول في قائمة دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في 2023 بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها السعودية بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%.

وفي المركز السابع اليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، العراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، إيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، هولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، المغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، الصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023.

ويرى المجلس لاستمرار النمو الإيجابي للصادرات ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فورى:

• تدبير العملة الأجنبية وتحرير سعر الصرف

• عدم فرض أيه رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري

• التعجيل بإعلان برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات

ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

وتقدم المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية، كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية والإدارة التنفيذية للمجلس على تنفيذ سياسات الدولة المصرية لتنمية الصادرات والتي أتت ثمارها بتحقيق مستهدفات صادرات القطاع في عام ٢٠٢٣ في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة.