"الإحصاء" يعلن تحسن الصادرات المصرية لليبيا والسودان وفلسطين خلال 2023

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لكل من ليبيا وفلسطين والعراق واليمن والسودان خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وذلك رغم التوترات التى تشهدها تلك البلدان.

تحسن صادرات مصر لليبيا والعراق

وبين تقرير جهاز الإحصاء، الذى حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن الصادرات المصرية لليبيا قفزت إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.006 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 402.5 مليون دولار.

وعززت مصر صادراتها للعراق إلى حدود 586.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 437.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 149.3 مليون دولار.

ارتفاع الصادرات المصرية للسودان

وارتفعت أيضًا الصادرات المصرية إلى السودان لنحو 980 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 780.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 199.1 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لفلسطين إلى حدود 459.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 361.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 98.5 مليون دولار، وسجلت صادراتها لليمن 305.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 279.3 مليون دولا خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 26 مليون دولار.

يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر للدول العربية قد بلغت11.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 968 مليون دولار.