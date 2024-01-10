الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

"الإحصاء" يرصد تطور أسعار مختلف السلع والخدمات خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

استعرض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات على أساس التغير السنوي لشهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، كما يلي: 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (60.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (73.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (70.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (55.4%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (56.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (83.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.7%)، مجموعة،مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (57.9%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (44.1%).

أسعار السجائر والكحوليات


2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (72.3%) بسبب تغير أســـعار مجموعة المشـــروبات الكحولية بنسبة (54.7%)، مجموعة الدخــان بنسبة (72.3%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (22.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (40.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (25.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (18.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.8%).

زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز


4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (27.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).


5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (28.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (51.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (34.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (42.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.7%).


6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (16.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.4%).


7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (14.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (17.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (10.6%).


8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.2%).


9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (23.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (38.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (28.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (33.7%).


10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (42.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (42.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.4%).


11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (26.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.7%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (38.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (17.2%).

الاحصاء أسعار مجموعة الحبوب مجموعة اللحوم جهاز الإحصاء

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