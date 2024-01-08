الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

قال إن هناك مخططًا شاملاً لتطوير مربع الوزارات

مدير الصندوق السيادى: نستهدف 2600 غرفة فندقية جديدة لسياحة الترانزيت

أيمن سليمان
أيمن سليمان

كشف أيمن سليمان، المدير التّنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، عن تنفيذ الصندوق مشروعات ضخمة فى عدة مجالات بإجمالي استثمارات قدرها 48 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية فى قطاعات واعدة كالقطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، والفندقة، مؤكدًا التزام الصندوق بتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية عن طريق خلق ثروات للأجيال القادمة وتحقيق عائد وأرباح على كل الاستثمارات والأصول التى يتولى إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سياسة استثماريّة قطاعيّة.

تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني

أشار مدير الصندوق، فى تصريحات، إلى مخططات استغلال مجموعة الأصول غير المستغلة التى انتقلت ملكيتها إلى الصندوق السيادى قبل سنوات، من بينها أرض الحزب الوطنى ومجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط البلد، فى ضوء مخطط عام لتطوير منطقة وسط البلد بما يشمل الأصول الثلاثة بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين.

تابع "نجحنا بالفعل فى التوصل إلى اتفاق مع تحالف استثمارى لتحويل مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلى إلى منطقة تعهيد وريادة أعمال وفندق 3 نجوم، أما بالنسبة لأرض الحزب الوطنى، فقد تمت إجراء طرح تنافسي والترسية على تحالف إماراتى من بين 3 منافسين، ونحن حاليًا بصدد توقيع عقد التطوير النهائى لتنفيذ مخطط تطوير سيكون جزء منه عبارة عن مكون فندقي وآخر تجارى يحقق عوائد مستدامة ومكون سكني يضم شققًا فندقية.

تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع "ماريوت العالمية"

وحول خطة استغلال وتطوير مجمع التحرير، أوضح سليمان أن هناك تحالفًا أمريكيًا إماراتيًا بدأ تطوير مجمع التحرير ضمن مخطط تحويله إلى فندق 5 نجوم بالشراكة مع إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة ماريوت العالمية، وشقق فندقية ومكاتب ومحال تجارية ومطاعم، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير داخلية للمبنى فى الفترة الماضية وخارجيًا حصلنا على التصاريح لبدء أعمال التطوير فى الواجهة الخارجية.

كما أشار إلى مشروع أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر والذي تم من خلاله تحويل أرض فضاء إلى مجمع مدارس متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة المتوسطة، وقد بدأ بالفعل 1000 طالب الدراسة في المجمع.

وتطرق مدير الصندوق إلى مخطط تطوير مقار الوزارات التى تم إخلاؤها مع الانتقال للعاصمة الإدارية، موضحًا أن مخطط تطوير مربع الوزارات يتشابك مع مخطط كامل لتطوير منطقة وسط البلد بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ووزارة الإسكان ووزارة السياحة، بالتعاون مع مكاتب عالمية، موضحًا خطة التطوير لتلك المنطقة ستشمل فنادق وشققًا فندقية تخدم سياحة الترانزيت، ومن المستهدف توفير 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد.

الصندوق السيادى استثمارات تحالف إماراتى أرض الحزب الوطنى مجمع التحرير ايمن سليمان

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى ملك الشعب المصرى ويخضع لرقابة البرلمان

أيمن سليمان: الصندوق السيادى نجح فى تنفيذ 16 مشروعًا حتى عام 2023

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية