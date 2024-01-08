مدير الصندوق السيادى: نستهدف 2600 غرفة فندقية جديدة لسياحة الترانزيت

قال إن هناك مخططًا شاملاً لتطوير مربع الوزارات

كشف أيمن سليمان، المدير التّنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، عن تنفيذ الصندوق مشروعات ضخمة فى عدة مجالات بإجمالي استثمارات قدرها 48 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية فى قطاعات واعدة كالقطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، والفندقة، مؤكدًا التزام الصندوق بتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية عن طريق خلق ثروات للأجيال القادمة وتحقيق عائد وأرباح على كل الاستثمارات والأصول التى يتولى إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سياسة استثماريّة قطاعيّة.

تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني

أشار مدير الصندوق، فى تصريحات، إلى مخططات استغلال مجموعة الأصول غير المستغلة التى انتقلت ملكيتها إلى الصندوق السيادى قبل سنوات، من بينها أرض الحزب الوطنى ومجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط البلد، فى ضوء مخطط عام لتطوير منطقة وسط البلد بما يشمل الأصول الثلاثة بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين.

تابع "نجحنا بالفعل فى التوصل إلى اتفاق مع تحالف استثمارى لتحويل مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلى إلى منطقة تعهيد وريادة أعمال وفندق 3 نجوم، أما بالنسبة لأرض الحزب الوطنى، فقد تمت إجراء طرح تنافسي والترسية على تحالف إماراتى من بين 3 منافسين، ونحن حاليًا بصدد توقيع عقد التطوير النهائى لتنفيذ مخطط تطوير سيكون جزء منه عبارة عن مكون فندقي وآخر تجارى يحقق عوائد مستدامة ومكون سكني يضم شققًا فندقية.

تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع "ماريوت العالمية"

وحول خطة استغلال وتطوير مجمع التحرير، أوضح سليمان أن هناك تحالفًا أمريكيًا إماراتيًا بدأ تطوير مجمع التحرير ضمن مخطط تحويله إلى فندق 5 نجوم بالشراكة مع إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة ماريوت العالمية، وشقق فندقية ومكاتب ومحال تجارية ومطاعم، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير داخلية للمبنى فى الفترة الماضية وخارجيًا حصلنا على التصاريح لبدء أعمال التطوير فى الواجهة الخارجية.

كما أشار إلى مشروع أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر والذي تم من خلاله تحويل أرض فضاء إلى مجمع مدارس متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة المتوسطة، وقد بدأ بالفعل 1000 طالب الدراسة في المجمع.

وتطرق مدير الصندوق إلى مخطط تطوير مقار الوزارات التى تم إخلاؤها مع الانتقال للعاصمة الإدارية، موضحًا أن مخطط تطوير مربع الوزارات يتشابك مع مخطط كامل لتطوير منطقة وسط البلد بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ووزارة الإسكان ووزارة السياحة، بالتعاون مع مكاتب عالمية، موضحًا خطة التطوير لتلك المنطقة ستشمل فنادق وشققًا فندقية تخدم سياحة الترانزيت، ومن المستهدف توفير 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد.