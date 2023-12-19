الصندوق السيادى: تكرار تجربة مجمع الخدمات التعليمية في 5 محافظات وطرح أفرع الجامعات الدولية بالدلتا

قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إنه جارى التوسع فى تنفيذ مجمعات خدمات تعليمية على غرار مجمع مدارس القرية الكونية فى عدد من المحافظات، لافتًا إلى أن صندوق التعليم التابع للصندوق السيادى يعتزم بالشراكة مع القطاع الخاص تكرار نفس النموذج في الدلتا والصعيد وطرح نموذج شراكة جديد ومتميز في قطاع التعليم العالي وبالأخص في مجال أفرع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.

مخطط تطوير أرض القرية الكونية



وأضاف "سليمان"، فى تصريح له، أن الصندوق بصدد إعداد المخطط العام لتطوير أرض القرية الكونية بالجيزة بالشراكة مع عدد من مستثمرى القطاع الخاص، فى إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث يجرى حاليًا التفاوض مع الشريك الامثل لباقي القرية الكونية، بخلاف مشروع مجمع المدارس الذى تم الإنتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى رسميًا نهاية الأسبوع الماضى.

تدشين مجمعات تعليمية بالمحافظات



وأشار مدير الصندوق السيادى، إلى أن مشروع مدارس القرية الكونية يعد جزء من مخطط تطوير القرية الكونية، ويتم على مرحلتين، الأولى تم الإنتهاء منها بواقع 4 مدارس، بينما تتضمن المرحلة الثانية من مجمع المدارس إنشاء المدرسة الخامسة والنادي الرياضي ومستشفى، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذهم وبداية تشغيلهم مع بداية العام الدراسي سبتمبر ٢٠٢٥، كما أوضح أن المدارس جميعها تخضع لإشراف وتوجيه الادارات المعنية بوزارة التربية والتعليم ولكن من قبل شركات ادارة من القطاع الخاص والمستثمرين شأن المدارس الخاصة واللغات.

وتابع: نحن لا يمكن أن نعمل خارج مظلة وزارة التربية والتعليم بالعكس هناك تنسيق تام مع التربية والتعليم في كل خطوات المشروع ونحظي بدعم كبير من وزير التربية والتعليم.



وحول نسبة حصة الصندوق في هذا المشروع، قال أيمن سليمان، إن الصندوق في هذه المشروعات يتعمد ان تكون حصته متغيرة وغالبًا تكون حصة أقلية نظرًا لأن الهدف الاول ليس تحقيق ربح بقدر خلق فرص للشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق اثر مجتمعي، كما أن الحصص ونسبة الاستثمار تختلف من مشروع لآخر ووفقا لحجم الأرض والاستثمار والهندسة المالية لكل مشروع والموازنة الموضوعة لها وهي تختلف من مدرسة لآخرى.

وتطرق مدير الصندوق إلى خطة استغلال باقي مساحة القرية الكونية والعروض الاستثمارية المطروحة في هذا الصدد، حيث أوضح أنه بالإضافة إلي توسيع مجمع المدارس ليشمل مدارس ومستشفى بنفس الفكرة تقدم خدمات لأبناء الطبقة المتوسطة بأعلي معايير الجودة وتكلفة مناسبة، يجري الآن العمل على المخطط العام والتفاوض مع الشريك الامثل لباقي القرية الكونية.

