الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعيد: الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق اضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

 


اشادت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار  إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها الي جانب عضوية كلا من د. صادق يوسف مجدي، د. فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، د. هشام أحمد محمود عكاشة، د. زياد أحمد بهاء الدين، م. طارق قابيل، د. خالد عبد العزيز.ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات.

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر

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“معهد التخطيط القومي” يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة ال28 لتغير المناخ (COP28)

 

الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين 

 

وقالت د. هالة السعيد  وزيرة التخطيط إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصه المحليه والاجنبيه،

واضافت هالة السعيد  وزيرة التخطيط تقوم الجمعية العموميه وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام اساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لاغراضه  وضع استيراتيجية الصندوق ورسم  السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق اداء دوره وتحقيق اهدافه وفق القانون المنظم لعمله

 

وكانت قد التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28 المنعقد بالإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري. 
وخلال الاجتماع أشارت د. هالة السعيد إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لهما آثار كبيرة على الأمن المائي.

السعيد الجمعية العمومية الصندوق السيادى قامات اقتصادية صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

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وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر

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