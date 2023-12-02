“معهد التخطيط القومي” يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة ال28 لتغير المناخ (COP28)

ينظم معهد التخطيط القومي، جلسة خاصة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" تحت إشراف الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد بالجناح المصري المنعقد بالمنطقة الزرقاء بالنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، والذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.



يشارك في الجلسة كل من الدكتور محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، والدكتور عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الدكتورة هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الدكتور ديجر سايجين مدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية

تستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.

وكان قد نفذ معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط البرنامج التدريبي الدولي "تقييم التنمية"، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العامة ENAP والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين الدوليين، وذلك في إطار التزام معهد التخطيط القومي ببناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات المختلفة.