الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج تدريبي بمعهد التخطيط لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال المتابعة

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

نفذ معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط البرنامج التدريبي الدولي "تقييم التنمية"، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العامة  ENAP والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين الدوليين، وذلك في إطار التزام معهد التخطيط القومي ببناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات المختلفة.

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تطوير وتعزيز دور التقييم


وأوضح أ.د. أشرف صلاح الدين، أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتعزيز دور التقييم في رفع مستوى الفعالية والأداء للسياسات والبرامج التنموية في دول المنطقة العربية، حيث شارك في البرنامج مجموعة من كوادر وزراتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وقد أكد سيادته على أهمية بناء الشراكات في العملية التدريبية وتبادل الخبرات لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدّمة في شتي المجالات.

محاور التدريب المختلفة


وأشار نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، إلى أن المتابعة وتوظيف نتائج التقييم في اتّخاذ القرارات تؤدي إلى تحسين فعاليّة وأداء البرامج والسياسات العامّة.

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من جهته؛ أوضح أ. عارف عبد الله الخبير الدولي والمستشار في مجال تقييم ومتابعة التنمية، أن البرنامج يتضمن عدة محاور تدريبية رئيسية مثل التحدّيات الرّاهنة في تقييم التنمية، نظرية التغيير، قياس الآثر، فضلًا عن انتقاء وبناء أدوات جمع وتحليل البيانات، وكذلك الإبلاغ بالنتائج من أجل تعزيز استخدامها.

كان معهد التخطيط قد فتح باب التقديم لدراسة ماجستير المتابعة والتقييم للعام الأكاديمى، للحاصلين على درجة البكالريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالى معتمد، بهدف تطوير معارف ومهارات الدراسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعى ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.

ويستهدف البرنامج كافة المهتمين بالعمل فى مجال المتابعةت والتقييم فى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني.

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