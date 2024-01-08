خلال 10 أشهر.. 35 مليار دولار حصيلة صادرات مصر لدول العالم

القاهرة تفتح أبوابها لـ 5 أسواق عالمية

شهدت صادرات مصر، لأكبر 5 أسواق عالميّة، ارتفاعًا إلى حدود 11.1 مليار دولار من إجمالي 35.1 مليار دولار تمثل الجملة العمومية للصادرات المصرية لدول العالم خلال أول 10 أشهر من 2023.

وتمثلت الأسواق الخمسة الكبرى فى كلٍ من: الإمارات، السعودية، تركيا، اليونان وإيطاليا، وذلك حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع الصادرات المصرية

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن تركيا تأتى فى المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية الأعلى استيرادًا للسلع المصرية بنحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023، مقابل 3.07 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.39.2 مليون دولار بنسبة 4.5%، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إليها فى: لدائن ومصنوعاتها بقيمة 343.2 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية 181.1 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 149.3 مليون دولار، لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى 16.023 مليون دولار، ملابس وتوابعها 154.012 مليون دولار.

صادرات مصر لدول العالم

جاءت فى مرتبة لاحقة إيطاليا التى بلغت الصادرات المصرية إليها 2.728 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر2023 مقابل 2.797 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 68.8 مليون دولار، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار، المنيوم ومصنوعاته 299.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 254.6 مليون دولار، نحاس ومصنوعاتها 71.5 مليون دولار، حديد وصلب 242.8 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى السعودية إلى نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023، مقابل 2.003 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 150 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 243.8 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته 268.7 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 161.6 مليون دولار، فواكه وأثمار صالحة للأكل 188.1 مليون دولار، زيوت عطرية ومحضرات تجميل 78.7 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى 671.6 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 234.4 مليون دولار، ملابس وتوابعها من مصنرات 136.7 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 27.7 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية 41.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر لليونان 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 1.047 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها 34.2 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية 20.2 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها 7.7 مليون دولار، خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل 66.1 مليون دولار.