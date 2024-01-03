"الإحصاء": 8% انخفاضًا في معدل النمو السكاني بمصر

بلغ عدد سكان مصر بالداخل 105.858 مليون نسمة، في أول يناير الجارى، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

عدد السكان داخل مصر

وكان عدد السكان قد بلغ 104.395 مليون نسمة، في الأول من يناير 2023، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة، خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 ( سنة ميلادية ).

بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4 % لعام 2023، حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، وذلك نظرًا لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هـو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خــــلال الفترة 2019-2023.

أعداد المواليد خلال عام 2023

بلغ عدد المواليد 2.044 مليون مولود، خلال عام 2023 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينخفض بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يوميًا أي ( 233) مولود في الساعة أي ( 3.9 ) مولود في الدقيقـة بما يعني مولود كل (15.4ثانية).

وقدرت أعداد المواليد خلال الفـترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024) بنحو 2.044 مليون مولود، وبلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود، متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود، متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

انخفاض معدل المواليد

وانخفض معدل المواليد وفقًا للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحاليةـ والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا، تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديًا تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية.