الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

تحويل 20% من أرباحه للمالية

"مصر السيادى": رقابة من المحاسبات والبرلمان على أموال الصندوق

صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى صندوق مصر السيادي، عن حصر ما يزيد علي 4000 أصل غير مستغل تم حصرها من قبل وحدة تابعة لوزارة التخطيط، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، ما بين قطعة أرض أو مبنى أو وحدة سكنية مملوكة للدولة، وهى قاعدة بيانات مفيدة لوضوع خريطة شاملة ودقيقة بمواصفات الأصل وموقعة تساعد المطورين والمستثمرين.

الرقابة على الصندوق السيادي 

شدد مدير الصندوق في تصريحات له، على خضوع الصندوق السيادى إلى عدة مستويات رقابية بداية من مجلس إدارة الصندوق ورئيس الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، هناك رقابة مباشرة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية على أساس تقرير ربع سنوى بالموقف المالى للصندوق وتقرير آخر سنوى يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وتابع: الصندوق ملك الشعب المصرى وخاضع لرقابة تامة وشفافية كبيرة ومعندناش حاجة نخبيها.
 محفظة الصندوق السيادي 

وأضاف أن صندوق مصر السيادى بدأ العمل برأس مال نقدى قيمته 5 مليارات جنيه من الخزانة العامة للدولة تم سدادها بالتقسيط على مدار الأربعة سنوات الماضية إلى أن استكمل المبلغ كاملًا خلال العام الماضى، إلى جانب ذلك هناك رأس مال عيني ممثلا في المبانى والأصول التى انتقلت إلى حيازة الصندوق، لافتًا إلى أن النظام الأساسي للصندوق يبيح له توزيع 20% من أرباحه إلى وزارة المالية حال تحقيق عائد يعادل 100% من رأس المال.

استثمارات الصندوق السيادي

أعلن صندوق مصر السيادي تنفيذ 16 مشروعًا بإجمالي استثمارات قدرها 48 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية فى قطاعات واعدة كالقطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، مؤكدًا التزام الصندوق بتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية عن طريق خلق ثروات للأجيال القادمة وتحقيق عائد وأرباح على كل الاستثمارات والأصول التى يتولى إدراتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سياسة استثمارية قطاعية.

صندوق مصر السيادي الصندوق السيادى استثمارات ايمن سليمان المحاسبات

مواد متعلقة

مدير الصندوق السيادى: نستهدف 2600 غرفة فندقية جديدة لسياحة الترانزيت

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى ملك الشعب المصرى ويخضع لرقابة البرلمان

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية