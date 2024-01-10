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مصر

"الإحصاء" يعلن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا بمعدل (35.2%) مقابل (36.4%) لشهر نوفمبر 2023.

تراجع معدل التضخم السنوي

وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.7%)، وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%).

معدل التضخم الشهري

فيما بلغ  معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.2 %)  لشهر ديسمبر 2023 مقابل (0.9) لشهر نوفمبر 2023.

وحول التغيــر الشهــري (شهــر ديسمبر 2023 مقارنة بشهـر نوفمبر 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (1.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)،تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة (1.1%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (0.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%)، 
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.5%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.8%)
10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (2.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%).         

الاحصاء معدل التضخم الرقم القياسي أسعار المستهلكين أسعار اللحوم

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