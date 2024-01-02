الإحصاء: 1.2 مليار دولار صادرات مصرية لليبيا خلال 9 أشهر بزيادة 35%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو الصادرات المصرية لليبيا بنسبة 35%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر من عام 2023 مقابل 893.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 312.7 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



صادرات مصرية لليبيا

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصنوعات حجر وأسمنت تستحوذ على القيمة الأكبر من إجمالى الصادرات المصرية لليبيا بنحو 184.3 مليون دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر من عام 2023 مقابل 64.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 120.1 مليون دولار بنسبة 187.1%، يليها صادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 112.046 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر من عام 2023 مقابل 76.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 35.5 مليون دولار بنسبة 46.5%.



ارتفاع الصادرات المصرية

وسجلت صادرات مصر لليبيا من ملح، وكبريت، وأتربة، وأحجار وأسمنت ارتفاعًا إلى حدود 64.6 مليون دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2023 مقابل 45.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 19.5 مليون دولار بنسبة 43.2%.



كما ارتفعت الصادرات المصرية من خلاصات للدباغة والصياغة وأصباغ لليبيا إلى حدود 60.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2023 مقابل 42.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 17.2 مليون دولار بنسبة 40.2%، وارتفعت صادراتها من ملابس وتوابعها بقيمة 35.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2023 مقابل 26.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار بنسبة 34%.