"الإحصاء": 42.2% ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 /2022.

• بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 36.1%.

• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 24.1 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 17.0 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2%.

• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.

• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 10.9 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 86.6%.

• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 86.5%.

• بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 1.0 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 13.4%.

• بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 2.0 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.6%.