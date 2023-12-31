الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 42.2% ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 /2022.

• بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 36.1%.
• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 24.1 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل  17.0 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2%.
• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.
• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 10.9 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 86.6%.
• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 86.5%.
• بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 1.0 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيادة قدرها 13.4%.
• بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 2.0 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.6%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شركات القطاع العام الطرق والكباري محطـــات وشبكات المجارى محطـــات وشبكات الكهرباء

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