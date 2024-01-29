السودان يحقق أعلى قيمة زيادة في الصادرات في 2023

احتل السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، يليه إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار.

وتلى هذه الدول مدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 56 وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، ساحل العاج بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، تنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار.

جاء ذلك خلال النشرة الدورية التي أعلنها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والتي أكد خلالها ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية في 2023 حوالي 5.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 602 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

وتأتي تلك القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة جهود الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بدعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية ومن بنها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حيث قام المجلس بالعديد من الأنشطة التسويقية والتدريبية على مدار عام 2023 استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى السعودية شملت زيارات مكثفة واجتماعات في الرياض، جدة ومكة المكرمة تلتها المشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، بجانب المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة منها الجديد ومنها أسواق قائمة ولنا بها فرص كبيرة للزيادة والمنافسة، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

وبجانب ذلك: الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيًا أو الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube.

ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.