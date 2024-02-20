ضخ 55 ألف طن سكر و8 آلاف لحوم طازجة يوميا في معارض أهلا رمضان

ضخ 350 ألف طن من السلع الأساسية بمعارض المنيا.. ومشاركة 103 منافذ بالمحافظة

التخفيضات تبدأ من 15 إلي 35%.. وضخ 40 طن سكر يوميًا

172 مليون جنيه إجمالي الربط السلعي المدعم يستفيد منه أكثر من 4 ملايين مواطن عبر 1.6 مليون بطاقة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلًا رمضان علي مستوى الجمهورية، لافتًا إلي أن هناك تنسيقًا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار الوزير إلي توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكل المعارض، إضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وقال عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة يوجد يوجد بها 3 معارض أهلًا رمضان رئيسية و29 معرضًا وشادرًا فرعيًا بإجمالي 32 معرضًا وشادرًا على مستوي المحافظة، و29 تشمل سيارات الخريجين وتحيا مصر وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، بحمولة تتراوح من 1 الي 3 أطنان.

ولفت إلى مشاركة 103 منافذ تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة، وذلك من إجمالي 163 منفذًا عامًا وخاصًا على مستوي المحافظة.

من جانبه أشار حلمي الزهري وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا، إلي ضخ نحو 350 طن سلع غذائية يوميًا في كل المعارض بالمحافظة منها 40 طن سكر يوميًا بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 30%.

وأوضح الزهري خلال جولة علي معارض أهلا رمضان بالمنيا بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تصل إلي مليون و360 الف بطاقة يستفيد منها 4 ملايين و63 الف مواطن، يمثلون 70% من إجمالي سكان المحافظة، يقومون بصرف السلع التموينية عبر 2287 بقالًا تموينيًا و482 منفذ جمعيتي.

ونوه وكيل مديرية التموين بالمنيا، إلي صرف الخبز المدعم من خلال 3100 مخبز بلدى على مستوي المحافظة، لافتًا إلي أنه تم تحويل ثلثها إلي غاز طبيعي بدلًا من السولار.

وكشف الزهري عن تحويل 18 مكتبًا تموينيًا إلي مراكز خدمة مطورة، من إجمالى 73 مكتبًا على مستوي المحافظة، وجارى تطوير 9 إدارات وديوان المديرية من إجمالى 11 إدارة سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن محافظة المنيا بها 8 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 332 ألف طن مقسمة إلي 7 صوامع قطاع عام وهي صومعة العدوة سعة 5 آلاف طن، 3 صوامع فى بنى مزار بإجمالي سعات تخزينية 180 ألف طن، وصومعة المنيا الجديده بسعة 90 ألف طن.

وتابع الزهري أن قطاع المطاحن يضم عددًا من الصوامع وهى صومعة نفرتيتى بدماريس بسعة 25 ألف طن، وصومعة ملوى بسعة 2 ألف طن، بينما توجد صومعة واحدة قطاع خاص بمطحن المتحدة بسعة تخزينية 30 ألف طن.

بدوره قال محمد عبدالعزيز مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا إن الشركة لديها 50 فرعًا، منها 20 فرع تجزئة، و5 هايبر ماركت، و25 فرع جملة، ومعارض السلع الغذائية مستمرة طوال العام.

وتابع عبدالعزيز، أن إجمالي الربط السلعي للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا يصل 172 مليون جنيه، حيث يتم ضخ 3661 طنًا من السكر شهريًا، بينما يتم طرح نحو 1742 طن سكر حر في فروع الشركة، ويتم طرح 2400 طن زيت، و860 طن مكرونة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة المنيا، إلي أنه يتم طرح يوميًا بمعارض أهلًا رمضان المشاركة بها الشركة في محافظة المنيا نحو 30 طن مسلي نباتي، 60 طن زيوت، 120 طن مكرونة، 170 طن أرز هندي، 170 طن أرز بلدي، 120 طن دقيق، 10 أطنان ياميش.

جانب من معارض أهلا رمضان