الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: ضبط 80 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالمنيا

مخبز
مخبز

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا تمكنت من ضبط 80 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وشددت المديرية  - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 50 مخالفة في المخابز البلدية؛ تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و30 مخالفة في الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع منتجات، مجهولة المصدر. 

كانت قد اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة للسلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها، وكذلك في معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

 

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وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على أسعار سلع "أهلًا رمضان" تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة "العامة والمصرية" بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم.

ولفت المصيلحي إلى أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

من جانبه قال  اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

مديرية التموين والتجارة الداخلية المنيا مخالفة تموينية المخابز البلدية والأسواق محطات توزيع الطاقة المواد البترولية

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