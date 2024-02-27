بـ 7 أعمال مختلفة ومتميزة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

13 يوما تبقت على موعد رمضان 2024 ومعه يهتم قطاع كبير معرفة قائمة مسلسلات رمضان 2024 والتي يمكن مشاهدتها خلال اوقات الافطار او السحور بالأخص بعد الانتهاء من اداء العبادات المختلفة الخاصة بالشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2024 على DMC

ننشر في التقرير التالي قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC والتي أعلنت عنها وأذاعت الكثير من الإعلانات الترويجية الخاصة بكل مسلسل سيتم عرضه عليها والتي تأتي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تعرض قناة DMC مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية هذا العام من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأعلنت عنها بالفعل إلا أن المواعيد للمسلسلات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن ومن المتوقع أن تعلن المواعيد قريبًا.

مسلسل الحشاشين

في الصدارة يأتي مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوى، سارة الشامى، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل عتبات بهجة

يعود الفنان يحيى الفخراني من جديد إلى الشاشة الصغيرة خلال رمضان 2024 في مسلسل عتبات البهجة ويشاركه صلاح عبدالله، جومانا مراد، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، المسلسل من إخراج مجدي أبوعميرة.

مسلسل بدون سابق إنذار

بطولة النجم اَسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي من بطولة الفنان خالد النبوي، نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

مسلسل صدفة

للفنانة ريهام حجاج، خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

مسلسل فراولة

بطولة الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، دنيا سامي، حجاج عبدالعظيم، ولبنى ونس.

مسلسل بابا جه

للفنان أكرم حسني، نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.