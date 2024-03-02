تسهيلا لأداء العبادات.. "شؤون الحرمين" تخصص أبوابا للمصلين وللمعتمرين خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص أبواب للمصلين وأبواب المعتمرين في المسجد الحرام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لتسهيل أداء العبادات.

وذكرت الهيئة - حسب ما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت- أن هذه الخطوة هدفها الحفاظ على انسيابية حركة قاصدي الحرمين وتهيئة جميع المرافق وتسخير الجهود لتعزيز التجربة الإيمانية لهم وتسهيل أداء العبادات.

وفي السياق ذاته.. قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوسيع نطاق شبكة (5G) داخل المسجد الحرام؛ لتغطية بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين؛ ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.

كما نفذت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي توسيع نطاق شبكة 5G داخل المسجد الحرام؛ لتغطية بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتكامل جهود الجهات في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين، ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.

كما تعمل الهيئة العامة أيضا، على توسيع نطاق تغطية شبكة لتشمل التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان أفضل تجربة للمصلين والمعتمرين.