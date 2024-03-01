الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

شئون الحرمين: تجهيز وتحسين خدمات الاتصالات بالمسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان

المسجد الحرام والمسجد
المسجد الحرام والمسجد النبوي

نفذت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي توسيع نطاق شبكة 5G داخل المسجد الحرام؛ لتغطية بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتكامل جهود الجهات في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين، ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.

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وتعمل الهيئة العامة على توسيع نطاق تغطية شبكة لتشمل التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان، لضمان أفضل تجربة للمصلين والمعتمرين.

المسجد الحرام شبكة 5G شبكة 5G داخل المسجد الحرام توسعة الملك فهد المسجد النبوي

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