أوقاف مطروح تحتفل بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة لـ"المسجد الحرام"

نظمت مديرية أوقاف مطروح احتفالية بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، وذلك بالمسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح بحضورالمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح نائبًاعن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من رؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومشايخ مديرية الأوقاف وجموع من المواطنين.

تحويل القبلة

وبدأ اللقاء بتقديم الشيخ علي عنبة وتلاوة مباركة من آيات الله البينات لفضيلة الشيخ محمد رضا، ثم ألقى الشيخ علي حامد إمام المسجد الكبير خطبة أكد فيها على أن تحويل القبلة يرمز لمعان منها وحدة الصف وجمع للكلمة ورمز لاستقلالية الأمة، والمتأمل في مواسم الخيرات يجد أن نقاء القلب وصفاء الروح ونبذ الفرقة والاختلاف والتشرذم والشقاق أحرى بالتعرض لنفحات الله ورحماته ففي كل موسم لرفع الأعمال يحجب من ساءت علاقته بأخيه المسلم في يوم الخميس ترفع أعمال العباد إلا لمتصارمين وفي ليلة النصف ترفع أعمال العباد إلا لمشرك ومشاحن فالشحناء حائل بين العبد ورحمة الله -عز وجل.



وفي نهاية اللقاء تقدم فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل أوقاف مطروح كلمة بالتهنئة للأمة وللعالم العربي والإسلامي داعيا إلى الله أن تكون الذكرى العطرة دعوة لتوحيد صف الأمة على كلمة واحدة كما تجمعت على قبلة واحدة، داعيا إلى تعظيم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وأن الحفاظ عليه من أهم واجبات المسلم.

كما نستلهم من تحويل القبلة التأكيد على ذاتية الأمة وشخصيتها وتعظيم منهج الله والتجرد لعبادته والتسليم المطلق له على أي حال، ويأتي حادث تحويل القبلة ليبين مكانك نبينا الكريم ومنزلته عند ربه " فلنولينك قبلة ترضاها".



بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجميع أهالي مطروح بهذه المناسبة الدينية العطرة وذكرى تحويل القبلة داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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