مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة من مسلسل مليحة وقنوات العرض

تساءل الكثير من عشاق الدراما الرمضانية عن موعد أول حلقة من مسلسل مليحة، بطولة الفنانة ميرفت أمين ويضم مجموعة من ألمع النجوم الجدد.

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم القضية الفلسطينية من خلال العمل الدرامي «مليحة» من بطولة النجمة ميرفت أمين، والفنان الشامل دياب، الذي يشارك ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل مليحة

أما عن موعد عرض مسلسل مليحة، فمن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، ON، CBC.



قنوات عرض مسلسل مليحة

كانت القنوات الناقلة لمسلسل مليحة قد بدأت في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث أعلنت قنوات الحياة وON وCBC

وسيعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان، وكانت قد نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل "مليحة".



قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟.



أبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان هذا العام، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفقًا لما أكد عليه علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان داخل معامل أبحاث الشمس.

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