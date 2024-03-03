مسلسلات رمضان 2024.. خريطة مسلسلات الأنيميشن على قنوات المتحدة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024 مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الجديدة والخاصة بالأطفال، وذلك في إطار اهتمام الشركة بالطفل، حيث خصصت وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار.

وتقدم الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني 4 أعمال للأطفال تنتمي لأعمال الأنيميشن والرسوم المتحركة، وتتضمن هذه الأعمال المنتجة بأحدث التقنيات عددًا من الموضوعات التي تهم كل طفل، وتنوعت الأعمال بين ديني وتاريخي واجتماعي.

وخلال هذا التقرير نستعرض لكم خريطة عرض مسلسلات الأنيميشن على قنوات المتحدة في رمضان.

خريطة عرض مسلسلات الأطفال في رمضان

سر المسجد

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل الأطفال "سر المسجد" عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024.

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

سر المسجد

وتدور أحداث مسلسل "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

نورة

وتعرض شبكة قنوات cbc مسلسل الأنيميشن "نورة" خلال شهر رمضان بشكل حصري.

نورة

ويناقش مسلسل "نورة" قضايا المراهقين، وهو جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيلًا.

نور والكوكب السعيد

ويعرض مسلسل نور والكوكب السعيد خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة قنوات ON.

نور والكوكب السعيد

وهو عمل جديد يهدف إلى غرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال، ويتحدث العمل عن كوكب الأرض وكيفية حمايته من المخاطر، بالإضافة إلى حث الأطفال على أهمية الزراعة.

الموسم الثالث يحيى وكنوز

وتعرض شبكة dmc خلال شهر رمضان الموسم الثالث من مسلسل الكارتون "مغامرات يحيى وكنوز 3"، والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة، ويحمل الجزء الثالث شعار "أرض الحكايات"، وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

ويشارك في الموسم الثالث من مسلسل يحيى وكنوز عدد من الفنانين منهم ريهام عبدالغفور وعصام السقا وقصواء الخلالي وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

كما قال مؤلف العمل محمد عدلي إن الموسم الثالث يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية في منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أي دلائل تاريخية وغير حقيقية.