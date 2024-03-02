مسلسلات رمضان 2024.. رانيا يوسف سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين في رمضان

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين خلال شهر رمضان المقبل 2024 في تصريحات لـ الدستور وأكدت أن المسلسل يسلط الضوء على المشاكل الزوجية وعلاقة الزوجين بعد الانفصال ووعدت رانيا يوسف الجمهور بتقديم عمل مميز خلال شهر رمضان المقبل مؤكدة ان قرار عرض العمل وتوقيت عرضه كان مفاجأة.

بوستر مسلسل وبقينا اتنين

وطرحت الشركة المنتجة بوستر مسلسل وبقينا اتنين الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرًا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويضم البوستر كافة أبطال العمل.

و يعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات "cbc" و "cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

و تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، ومحمد نشأت، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



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